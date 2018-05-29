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台股量能不足 伺機挑戰11000點

發稿時間：2018/05/29 14:31

最新更新：2018/05/29 14:31

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（中央社記者吳家豪台北29日電）台股面臨高檔反壓，今天維持橫向整理，被動元件族群熄火，蘋概股、金融股同步回測，指數終場小跌；法人表示，大盤量能需擴大至新台幣1500億元以上，才有挑戰11000點的機會。

美股因陣亡將士紀念日休市一天，加上國際性政治議題持續干擾，台股今天在被動元件熄火情況下，持續整理格局，加權指數終場收在10964.12點，下跌23.65點，跌幅0.22%，成交值新台幣1390.25億元。電子股跌0.29%，金融股跌0.3%。

觀察其他類股表現，水泥、網通、運輸、觀光跌勢較大，分別下跌1.36%、0.74%、0.61%、0.57%；光電、玻璃、汽車表現較佳，分別上漲1.86%、1.03%、0.94%。

被動元件龍頭股國巨早盤回測1000元，重挫逾6%，買單趁機進場承接拉抬，午盤後由黑翻紅，收1090元，漲幅2.35%。成交量名列前茅的奇力新盤中由黑翻紅，收163.5元，漲幅0.31%；華新科持續低迷，收366.5元，下跌1.87%。

蘋概股三大指標的鴻海、台積電今天同步走軟，分別下跌1.35%、0.88%，收87.6元、225元；股王大立光開高走高，終場上漲4.16%，收4255元。

金融股普遍弱勢，富邦金跌0.94%，收52.8元；國泰金收平盤54.1元；兆豐金跌0.92%，收26.9元；中信金跌0.23%，收22.15元。

國泰證期今天表示，11000點之上壓力重重，目前成交量低於1500億元，不易突破上方壓力，將維持強勢整理格局，後續仍須等待美元轉弱、新台幣趨勢由貶轉升，外資操作將轉為偏多，大盤量能持續擴大至1500億元之上，指數才有向上挑戰高點的機會。（編輯：黃國倫）1070529

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