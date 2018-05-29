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納智捷在陸銷售策略 裕隆轉趨保守

發稿時間：2018/05/29 14:39

最新更新：2018/05/29 15:18

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（中央社記者田裕斌台北29日電）裕隆今天召開法人說明會，總經理姚振祥表示，今年納智捷(Luxgen)銷售策略保守，由於在中國大陸賣一台虧一台，不會要求經銷商衝量，重點在於控制虧損金額。

姚振祥指出，製造面要達成損益兩平點，單月生產量要1500台，今年要到年底才有新車款推出下，製造端可達損益兩平，但銷售端卻難逃虧損。

他表示，今年東風裕隆除了組織整合外，也讓製造及銷售端分離，東風裕隆負責製造部分，銷售端則交由杭州納智捷負責。

至於台灣市場，今年納智捷預估銷量1.5萬台，同樣也在損益兩平點附近徘徊。

姚振祥說，納智捷將在年底推出新款運動休旅車(SUV)，預計是5+2人座設計，台灣可望在明年初引進，至於納智捷的純電動車可望先行發表，插電式混合動力車(PHEV)可望在明年底問世。

裕隆今年第一季營收新台幣236.32億元、年減5%，稅後純益17.79億元、年增43%，每股稅後純益(EPS)0.88元，預計全年台灣汽車市場規模43萬台，與去年相當，SUV依舊是市場上最熱門的車款。

此外，在裕隆城開發方面，商業區已經在去年第二季動工，預計2022年第二季取得使用執照，2023年第一季開始營運，總樓地板面積11.2萬坪，其中包括商業住宅3.1萬坪、商場3.5萬坪、住宅4.6萬坪，預計明年第一季開始預售。（編輯：張均懋）1070529

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