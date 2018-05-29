新台幣回貶6分 3字頭近在眼前

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）受到國際美元轉強影響，新台幣今天跟隨非美貨幣連袂走弱，終場以29.988元作收，貶值6分，兩大匯市成交金額為15.31億美元。



新台幣兌美元匯率今天以29.950元，貶值2.2分開出，在亞洲貨幣連袂走弱下，新台幣匯率盤中逐步向30元大關靠近，隨著新台幣匯率跌破29.96元後，出口商拋匯潮湧現，使得盤中跌勢稍稍收斂。



外匯交易員表示，義大利陷入政治危機，投資人擔心看守政府只會延後，終究難以避免歐元區危機，影響歐元走弱，國際美元趁勢走強。



義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕接受疑歐派人選擔任經濟部長，導致兩個民粹政黨聯合執政計畫破局，唯一出路看來只剩提前大選。馬達雷拉任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）擔任過渡時期總理。



交易員指出，受到國際美元走強影響，韓元、人民幣等亞洲貨幣盤中連袂走弱，而新台幣匯率盤中貶破29.96元後，出口商拋匯潮湧現，不僅推升匯市交易量明顯增加，也抑制新台幣貶勢，讓新台幣匯率不至於一次貶到3字頭。



台北外匯市場新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.938元、最低29.990元，收盤收29.988元，貶值6分，台北與元太外匯經紀公司總成交量達15.31億美元。（編輯：楊凱翔）1070529