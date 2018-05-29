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國發會推人口推估查詢系統 最快2019年上線

發稿時間：2018/05/29 16:53

最新更新：2018/05/29 16:53

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）台灣人口結構逐步轉型，為了讓各界更了解人口現況，國發會正規劃建置互動式人口推估查詢系統，希望讓民眾、學研業界自由加值應用，查詢系統預計2019年便可上線。

國發會每2年發布一次中華民國人口推估，內容涵蓋人口數、出生、死亡及遷徙等相關數據，政府機關可藉由人口推估掌握未來人口發展趨勢，並做為擬定人口、教育、勞動力、產業發展、都市住宅、社會服務及醫療服務等政策的規劃依據；最新一期2018年至2061年的人口推估將於今年8月發布。

國發會官員表示，考量近年來民眾、媒體及學術單位對人口發展議題關切程度愈來愈高，而目前國發會提供靜態的報告、數據，已經難以滿足各界對於人口推估資料運用上的需求，因此規劃建置互動式資料查詢及繪圖分析功能的系統，讓不同需求的人可自行設定條件、查詢所需資料。

官員說明，國發會現在正辦理公開招標，專案時程1年、預算金額為新台幣180萬元，並保留自決標日起、未來3年內120萬元的後續擴充權利，如新增及強化系統功能等；若進度順利，預計2019年查詢系統便可上線。

國發會官員也說，這套人口推估查詢系統至少要能夠查詢特定年別、性別、年齡層的人口指標，並可做出如統計值、所佔百分比、變動率等計算分析，或是提供各種篩選條件，透過更便利的方式，增進各界在人口推估資料運用上的效益。（編輯：趙蔚蘭）1070529

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