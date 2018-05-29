抓漏也要大數據 台水拚進總統盃黑客松前十強

台水過去只靠67個檢漏人員土法煉鋼找尋漏水點，董事長郭俊銘（右5）去年成立大數據小組，自行開發漏水偵測輔助系統，入選總統盃社會創新黑客松前10強。（中華文化總會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年5月29日

（中央社記者廖禹揚台北29日電）總統盃社會創新黑客松比賽3月開跑，台水公司以抓漏軟體從104組團隊中脫穎而出，入圍最後10隊複選名單，6月2日將由總統蔡英文親自宣布最終得獎的5組團隊。



台水過去只靠67個檢漏人員，拿著像聽診器的設備、一步一腳印尋找漏水點，6萬公里的管線要走上3年才能全部檢查完，為提升檢漏效率，台水董事長郭俊銘去年成立大數據小組，利用大數據及機器學習，自行開發漏水偵測輔助系統。



台水已在幾個縣市測試這套系統，並與國外軟體比較，目前在國外軟體找出的9個漏水點中，台水自行研發系統已能找出7個，並在持續測試改良中，連以色列TaKaDu公司都表達合作意願，希望共同開發「智慧資產替換引擎」SARE（Smart Asserts Recommendation Engine），郭俊銘表示，希望透過這項合作，可以讓台水向全球智慧水網的領導位置更邁進一步。



台水這次參與的總統盃社會創新黑客松，是由中華文化總會媒合行政院、政治大學、財團法人資訊工業策進會、HTC等公私立單位共同合作舉辦的競賽，提升政府「開放資料」的效益。



主辦單位中華文化總會副秘書長李厚慶表示，「社會創新黑客松」的活動最重要的目的就是將中央、地方，以及民間單位相互拉攏在這個平台之中，集結眾人的力量發現問題、解決問題。



總統盃社會創新黑客松自3月3日日國際開放資料日（Open Data Day）宣布啟動後，已從國內104組團隊中精選10隊，6月2日將宣布最終5隊卓越團隊，由總統蔡英文親自頒發獎盃。（編輯：許雅靜）1070529



