/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

咖啡豆殼新價值 價格勝咖啡豆數倍

發稿時間：2018/05/29 19:06

最新更新：2018/05/29 19:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社聖薩爾瓦多28日綜合外電報導）薩爾瓦多咖啡農以往拿來當作廉價肥料，或更常直接當垃圾的咖啡豆殼，如今市場身價搖身一變，價格甚至是咖啡豆的480%。

彭博報導，薩爾瓦多聖安娜火山（Santa Ana Volcano）附近山區種植家族咖啡園的巴特列（Aida Batlle）原本不重視咖啡豆殼，一次行經陽光曬乾的咖啡豆殼，注意到有股混合木槿香味和其他花香的好氣味。

巴特列說，她開始想，長期被她視為廢棄物的咖啡豆殼，可能有利用價值。她拿來用熱水浸泡，品嚐其滋味後，立刻要求顧客也試試。

10多年後，咖啡豆殼已確定它的新價值。星巴克（Starbucks）近來在美國和加拿大推出新飲品，甜味使用的是咖啡豆殼糖漿，還用咖啡豆殼製造的糖加在飲料上方。

其他如樹墩城咖啡（Stumptown Coffee Roasters）、藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）等競爭業者也開始推出含咖啡豆殼製品的茶及碳酸飲料。

在咖啡連鎖店需求刺激下，咖啡豆殼現在價格經常高於咖啡豆本身。巴特列說，咖啡豆殼價格一磅可達7美元；而咖啡豆每磅平均價格在1.2美元左右，這是約2年來最低價，因阿拉比卡豆過度供應，造成價格下滑。

咖啡豆殼的咖啡因含量極低，味道沒有咖啡濃厚。巴特列表示，除木槿香氣外，依種植方式和地點不同，可有木瓜或青蘋果香氣。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP