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公司治理評鑑 電信三雄列前5%

發稿時間：2018/05/29 19:44

最新更新：2018/05/29 19:44

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（中央社記者江明晏台北29日電）電信三雄中華電信台灣大哥大、遠傳電信今天分別宣布，連續4年獲台灣證券交易所「公司治理評鑑」排名前5%肯定，在今年參與評鑑的1536家上市櫃公司中名列前茅。

「公司治理評鑑」參照國際經濟合作暨發展組織(OECD)發布的公司治理六大原則，制定「維護股東權益」、「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等五大項共99項指標，綜合評量企業的公司治理情形。

本屆總共有1536家上市櫃公司接受評鑑，包括861家上市公司及675家上櫃公司；最終評鑑結果出爐，共有43家上市公司、34家上櫃公司，入列前5%的資優企業。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大自2012至2017年，已連6年登電信獲利王，經營績效居業界之冠，今年第4度獲「公司治理評鑑」排名前5%的成績，因應5G時代來臨，台灣大從傳統的電信營運商角色，重新定位為新世代網路科技(Technology)公司，更高度重視全球環境的永續發展。

中華電信也表示，連續6年入選道瓊永續指數成分股、2017年MSCI臺灣ESG領導者指數(MSCI Taiwan ESG Leaders Index)十大成份股、富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)及成為首批被納入2017年「台灣永續指數」前10大成份股的企業之一。（編輯：林沂鋒）1070529

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