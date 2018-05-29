無人機錢景佳 估可令英國GDP增1.7兆元

（中央社倫敦29日綜合外電報導）資誠會計師事務所（PwC）發布研究報告指出，使用無人機來改變產業的工作型態，可令英國經濟產值在2030年前大增420億英鎊（約新台幣1兆6728億元）。



英國「衛報」報導，資誠表示，從建築、國防到能源、物流等產業若擴大使用無人機，將帶來數十萬就業機會，並促使英國國內生產毛額（GDP）提高近2%。



儘管對飛機駕駛員和警方而言，無人機製造麻煩；但資誠的報告預言，到了2020年代末期，將有7萬6000架商用和公用無人機在英國上空運作。



資誠還預言，由於無人機能在人們難以到達的地方快速勘測、偵察和運輸，許多現有工作將消失。無論對大型倉庫或輸電線，無人機都能更快速視察，因此從倉庫控管員到直升機駕駛等工作，很可能會被取代。



公用事業已廣泛使用無人機來檢查基礎設施。資誠的報告預期，無人機很可能取代昂貴的直升機來從事土地調查，並讓鑽油井檢查工作更安全便宜。



此外，配備熱像攝影機的無人機，可讓農用遙控農藥噴灑，擴大至農作物品質和灌溉監控，提供比肉眼所見更多的資訊。



資誠預估，使用無人機一年可省下160億英鎊（約新台幣6373億元）。長期而言，無人機產業就業人口將達62萬8000人，可能全都是較高技能人才，負責無人機的製造和程式設計。



資誠主管懷特（Elaine Whyte）表示：「無人機有潛力為多項產業的企業帶來強有力新前景，它能提供生產力優勢，並讓收集到的資訊增值。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070529