金管會：房貸寬限期 今年到期5429億元

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）立委擔憂大量的房貸寬限期到期後，恐導致銀行逾放飆高，金管會表示，購置住宅貸款中今年到期的寬限期有5429億元，占整體房貸8.1%，且房貸逾放比維持0.26%，未明顯竄高。



民主進步黨籍立委施義芳日前在立法院財政委員會中表示，銀行近5年房貸逾放比飆高，購置住宅貸款逾放比率從2014年的0.15%，今年2月來到0.25%，明年有多達5萬戶的房貸戶寬限期到期，屆時民眾房貸壓力將增加，銀行房貸逾放比率恐進一步竄高。



金融監督管理委員會銀行局副局長王立群指出，截至4月底，銀行購置住宅貸款餘額約新台幣6.69兆元，占銀行整體放款餘額的24.4%，與去年底相較，銀行購置住宅貸款餘額增幅為1.04%，至於整體放款餘額增幅為1.73%，顯示房貸業務增速較整體放款低，至於房貸逾放比率為0.26%，持平2、3月時的水準。



同時，王立群也指出，房貸寬限期今年到期的規模有5429億元，占整體購置住宅貸款餘額約8.1%，就目前8.1%的水準看來，沒有異常的情況，且占比8.1%算是蠻良性的新陳代謝。



另外，根據金管會統計，截至4月底，購置住宅貸款前5大銀行依序為土地銀行的8058億元、台灣銀行的5394億元、中國信託銀行的5296億元、合作金庫銀行的4800億元以及台北富邦銀行的4124億元。（編輯：李信寬）1070529