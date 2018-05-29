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金管會看台新彰銀案：是金金分離特殊案例

發稿時間：2018/05/29 21:33

最新更新：2018/05/29 21:33

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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金管會今天再度說明金金分離原則，明定明年7月新制上路，同一自然人、法人及關係人不能同時擔任兩家金融機構董監事，至於台新彰銀案是否適用此原則，金管會說這是特殊案例。

為釐清外界疑慮，金融監督管理委員會銀行局局長邱淑貞今天親自對外說明「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」修正草案中有關金金分離原則，修正草案預計明年7月上路。

邱淑貞表示，修正草案增訂自然人或法人擔任銀行董事及監察人時，如本人或其關係人同時擔任其他金融機構的董事及監察人時，金管會則會「推定」有利利益衝突。不過，政府及其直接、間接百分百持有的銀行不適用。

所謂董、監事本人的範圍包含三大類，一是法人及其指定行使職務的自然人，也就是以法人代表當選董、監事；二是法人及代表法人當選的自然人代表、即法人代表以自然人名義當選董、監事，這時法人不能任意改派；三是非以政府、法人或其代表人當選的自然人。

至於董監事本人的關係人，則是指同一自然人或同一法人的關係人，包含同一自然人及法人的董事長、配偶及直系血親；該自然人或該法人的配偶或直系血親持有已發行股分超過3分之1企業，或出任該轉投資企業董事長、總經理、或者掌握過半董事席次。

邱淑貞指出，目前銀行法、金控法等允許兼職的範圍為金控對旗下子公司，即兩者間需具備控制從屬關係，這時候的兼任是金控基於綜效考量，所以，不會被認定有利益衝突，尤其，金融機構轉投資時，金融機構為了保護轉投資事業，可兼任。

目前寶佳機構已擔任台中銀行董事，並期待可在台新金今年6月董監事改選搶下1到2席，外界追問寶佳是否可以同時插旗兩家金融機構。邱淑貞表示，不管是產業，還是金融機構，金管會新制規定都一樣，即寶佳若選擇出任台新金董事，就不能出任其他金融機構的董、監事，但在明年7月前選上的董監事，依規定可做到任期屆滿。

然而，吳澄清以合興石化公司代表人身分出任台新金控董事，同時，吳澄清還以台新金法人身分，兼任台新金控轉投資事業彰化銀行董事，至於明年7月新制上路後，吳澄清是否因利益衝突問題，解除彰銀董事。

邱淑貞表示，通常金控轉投資事業都具有控制從屬關係，但台新金與彰銀是特殊個案，彰銀是不是台新金的子公司，目前還在法院訴訟中，釐清兩者間是否具有控制從屬關係。

她強調，台新金對彰銀有轉投資關係，但若台新金對彰銀不具控制從屬關係時，吳澄清因同時擔任台新金以及彰銀兩家金融機構董事，就會被金管會推定有利益衝突。

外界追問，若明年7月新制上路後，台新金與彰銀間的訴訟仍未出爐，未確定兩者間的控制從屬關係時，吳澄清是否當然解任彰銀董監事。邱淑貞表示，新制是從明年7月後改選的董監事才適用，且根據規定，董監事任期可至任期結束，而一般公司看到立法有新規定時，都會提早規劃。

邱淑貞表示，大家對利益衝突的防止都有一定的期待，而金融機構在派任轉投資事業董事一定會注意利益衝突問題，即使台新金派內部人出任彰銀董事時，也會注意利益衝突得問題，如陳淮舟現以台新金法人代表身分出任彰銀董事，但他目前在台新金未擔任職務。

最後，邱淑貞指出，政府及國營事業對金融機構的持股，因代表政府利益，且受立法機關的監督，因此，不受大股東適格性審查及利益衝突的規定限制，但政府或國營銀行指派轉投資金融機構的董、監事時，應檢具相關文件，說明代表人兼任無利益衝突以及兼任的必要性。（編輯：楊凱翔）1070529

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