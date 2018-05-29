政策自然環境利多 台日離岸風電吸引投資

（中央社東京29日綜合外電報導）在政府支持發展潔淨電力的利多政策鼓勵下，尚未開發的離岸風電正吸引日本最大幾家綜合商社，驅使他們投資台灣和日本的風電計畫。



彭博報導，總部位在東京的三井物產株式會社（Mitsui & Co.）本月收購新加坡玉山能源公司（Yushan Energy Co.）在台灣的海龍離岸風電計畫20%的股權。海龍計畫預計發電300 MW（百萬瓦），可能需耗資18億美元（約新台幣540億元）開發。



三菱集團（Mitsubishi）也正和企業夥伴合作，準備在台灣近海建造獨立的新創風電廠。丸紅株式會社（Marubeni Corp.）則正在日本北部秋田縣進行2項離岸風電開發計畫。



三井物產基礎建設計畫事業部營運長米谷佳夫（Yoshio Kometani）表示：「亞洲離岸風電市場正處於開發破曉期，而台灣格外大有可為，因為當地具備有利的自然環境，政府也正採取行動改善投資和開發機會。」



台灣受到台灣海峽的強勁風力加持，加上蔡英文總統致力逐漸廢除核電，並於2025年以前增加25 GW（十億瓦）再生能源電力，使得台灣躍居潔淨電力開發計畫的熱點。台灣正試圖將離岸風電發電量由目前的8 MW，至2025年增為5.5 GW。



日本政府也正準備立法，將離岸風電開發準則標準化，並簡化新開發案的審批程序。日本經濟產業省3月將國家的離岸風電地圖更新，補充更多開發條件相關資料。當局也正在加快環境影響評估程序。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070529