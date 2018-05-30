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股東會前電子投票比例高 具關鍵影響

發稿時間：2018/05/30 10:01

最新更新：2018/05/30 10:01

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣集中保管結算所表示，去年上市櫃公司股東會當中，有302家公司電子投票比率超過5成，這些公司在股東會前的電子投票，幾乎已決定股東會當天投票結果。

集保指出，主管機關為保障股東權益並提升公司治理，加速推動上市、櫃公司自今年起召開股東會時全面使用電子投票，另有63家興櫃公司自願使用電子投票，今年計有1734家上市櫃，及興櫃公司使用，對今年股東會產生革命性的改變。

集保說，對股東會議案通過與否，電子投票具有舉足輕重角色，甚至決定公司經營權的勝負，以去年為例，1217家上市、櫃、興櫃公司使用電子投票，全體電子投票股數占股東會出席股數達49.4%。

集保表示，電子投票進一步改變股東會當天議事進行型態，過往部分公司股東會用鼓掌方式通過議案，因沒有經過投票表決，無法忠實呈現股東對議案表達結果，為亞洲公司治理協會所詬病。

集保強調，自建置「股東e票通」電子投票平台以來，每年股東會使用電子投票的公司對議案均百分之百採逐案表決方式進行，使議案表決透明化，提升台灣的公司治理評鑑。

另外，電子投票有助於推動公司採董監事提名制，以去年為例，使用電子投票公司採提名制者達71%，相較於尚未使用電子投票的上市、櫃、興櫃公司，於去年採提名制比例僅33%，高出甚多。足見電子投票有助於提名制與逐案票決推動，且對公司治理具有正面影響。(編輯：陳永昌)1070530

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