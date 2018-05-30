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王品走過1/4世紀 股東：股價也剩1/4

發稿時間：2018/05/30 10:51

最新更新：2018/05/30 10:51

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（中央社記者江明晏台北30日電）王品今天召開股東會，適逢25週年，小股東砲轟，王品走過四分之一世紀，股價和上市時相比也剩四分之一，王品董事長陳正輝回應，「我們都在同一條船上」。

王品在2012年掛牌，股價曾達新台幣400、500元的水準，受到餐飲市場競爭影響，股價連翻下跌，今天股價早盤再度跌破百元關卡，最低至99.5元，再創歷史新低，但隨後在百元之上震盪。

陳姓小股東今天在股東會上砲轟，王品從民國101年上市到現在，走過四分之一世紀，股價也剩四分之一；也抨擊餐飲市場競爭，但為什麼類似挑戰與困境沒有發生在瓦城、鼎泰豐身上。

小股東也對陳正輝說，「戴勝益在掌聲中享受王品，你在罵聲接下王品」，但他說，陳正輝投入王品後，每股盈餘從0.45成長至6元，確實不錯，但展望未來，股東和消費者與同仁看不到未來與信心。

他期許，希望陳正輝未來十年能給股東信心，讓王品創造台股三千金，「展千店、破千億、股價破千元」，不然不要退休。

陳正輝回應，每個企業成長路徑不一樣，王品小時候成長也很快，但規模越來越大時，因為台灣市場規模，就會受到許多限制，這也是為什麼王品要發展大陸市場的原因，而大陸就是一個跳板，之後再到海外市場，如果要開到千店，絕對不能只在台灣，否則不能培養出長距的供應鏈能力與國際化人才

但他坦言，要有步驟，不能跳過部分階段，他也向股東說，「我們都在同一條船上，你是股東，我也是股東，持股也不會比較少」。（編輯：黃國倫）1070530

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