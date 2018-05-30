泰國食品展 台灣優質水產品大受青睞

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）在泰國國際食品展（THAIFEX）中，由高雄市政府海洋局輔導的水產業者推出虱目魚、魷魚、秋刀魚等水產品參展，受到許多買家詢問，並有代理商下單，開出紅盤。



「拚經濟！」高雄5寶中的4寶（鮪魚、魷魚、秋刀魚及虱目魚）在泰國國際食品展中大放異彩，由高雄市政府海洋局輔導的利安鑫食品公司謝維展、藍巧茹夫妻檔首次參展。



謝維展表示，近年來虱目魚銷往中國的契作喊停，造成價格不佳，不過在2017高雄食品展中，有泰國代理商向他建議，泰國民眾對魚丸類的魚漿製品接受度高，但未有虱目魚丸，有機會可到泰國進行合作，因此研發爆漿虱目魚丸口味，開拓泰國虱目魚銷售通路，吸引代理商與通路業者詢問與試吃。



謝維展指出，除了來參展，也透過在地廠商轉介，積極跟當地業者洽談合作籌設虱目魚加工廠，要將高雄的虱目魚銷往泰國與東協各國。



高雄市政府發布新聞稿指出，高市府海洋局長林英斌表示，高雄市漁業產品年產量約52萬噸，占全國產量53%、產值約新台幣319億元，選定高雄最大宗且極具市場發展潛力的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚並列高雄5寶，鮪魚是近幾年來出口到泰國的冠軍水產品，去年鮪魚出口到泰國高達5.6萬公噸，產值新台幣28億元，其次為魷魚及秋刀魚也逐年增加。



海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會強打「高雄海味」品牌，並推出取得產銷履歷與ASC國際標章認證優質水產品，海洋局協助允偉興業、利安鑫、冠民與源進等業者開拓新南向市場。



泰國國際食品展從29日起至6月2日在暖武里省的IMPACT會展中心舉行。（編輯：陳俊碩）1070530