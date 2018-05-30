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今年水電供應 經濟部估大致無虞

發稿時間：2018/05/30 12:10

最新更新：2018/05/30 12:10

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（中央社記者蔡怡杼台北30日電）連日高溫加上降雨偏少，缺電缺水危機浮現，經濟部次長龔明鑫今天表示，理論上今年供電不會有問題；水情方面，目前水情比較吃緊的是南部，中部則沒有問題。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處、國家發展委員會、交通部、內政部、經濟部、衛生福利部及教育部針對該等主管部分之「前瞻基礎建設計畫第一期預算執行情形」進行專題報告，並備詢。

中國國民黨籍立委賴士葆表示，台電昨天備轉容量率只有2%多，今天的備轉容量率有多少，一旦備轉容量率低於6%時，台灣就有缺電危機，然而，除了缺電問題外，現在水情指標的日月潭九蛙疊像已經全露，是否有缺水問題。

龔明鑫強調，昨天備轉容量率只有2%多，主因民營電廠機組故障，以及大林電廠六號機有一些狀況，問題已經排除，所以今天備轉容量率回到4%多，理論上來看，今年供電不會有問題。

至於水情方面，龔明鑫指出，目前水情比較吃緊的是南部，中部則沒有問題，且現在蓄水率仍有8成以上，全國平均漏水率則為15%左右，希望未來幾年，漏水率可以降到10%。

賴士葆進一步再問，若缺電、缺水誰要負責，「若缺電，龔明鑫你就下台可以嗎？你敢承諾嗎？」龔明鑫表示，經濟部及所屬單位會做最大的努力。

中國國民黨籍立委費鴻泰則關切台電是否將在6月1日起對用電大戶推動5%的節電措施。

龔明鑫指出，對於用電大戶的節電措施，台電還在規劃中，尚未報到經濟部，實施日期尚未拍版定案，且即使台電對用電大戶實施節電措施，主要是針對辦公用途，不會影響到生產線的部分。（編輯：黃國倫）1070530

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