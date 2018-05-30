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新台幣貶破30元 機械業：32元獲利更有空間

發稿時間：2018/05/30 13:58

最新更新：2018/05/30 13:58

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）新台幣匯率今天午盤貶破30元大關。機械公會表示，若新台幣貶到32元，機械廠商獲利更有空間。工具機業者指出，新台幣走貶廠商可紓解壓力，有助營收獲利。

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.036元，貶4.8分，成交金額7.69億美元。新台幣兌美元今天開盤價30.010元，早盤最高30.010元、最低30.052元。

對於新台幣貶破30元大關，台灣機械工會同業公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率不應只從匯率角度考量，由於目前台灣暫時無法與主要國家市場洽簽自由貿易協定（FTA），仍受到關稅影響，匯率應該與關稅議題一起考量，讓機械廠商有更多的彈性。

柯拔希指出，新台幣匯率貶到30元，其實機械廠商仍幾乎沒有利潤空間，若新台幣匯率能貶到32元，機械廠商的平均獲利空間可到10%，對於員工調薪、福利、公司研發和其他費用支出，將有明顯助益。

工具機大廠程泰集團董事長楊德華指出，新台幣今天貶破30元，主要受到國際因素影響，外資從新興市場開始撤退，美元指數轉強，也影響新台幣兌美元匯率趨貶。

楊德華進一步指出，工具機營運概況與匯率密切相關，匯率直接影響工具機產業營收和獲利。程泰工具機產品高達85%比例出口，公司每半年或一年報價，新台幣貶值，對於程泰集團營收獲利有幫助。

楊德華表示，新台幣貶破30元，對工具機產業相對有利，今年工具機產業經營，匯率因素可望解除，廠商可望紓解壓力。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示，今天新台幣貶破30元，主因在於國際經濟動盪、特別是義大利政局影響。

觀察台灣工具機廠商影響，黃建中表示，廠商短期內雖有來自匯差獲利，不過長期影響仍須密切觀察。

義大利以及西班牙政治風險增溫，推升國際美元續強，新台幣兌美元匯率今天以貶破30元大關開出，是去年12月以來，逾5個月後再見到3字頭。（編輯：張均懋）1070530

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