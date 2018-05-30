/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

臉書收購企業有壟斷疑慮 營運長：新市場無妨

發稿時間：2018/05/30 14:19

最新更新：2018/05/30 14:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
臉書營運長表示，公司認為，如果他們選擇入主的是新市場，便能收購其他大型公司，不會和反托拉斯執法單位產生扞格。（圖取自Pixabay圖庫）臉書營運長表示，公司認為，如果他們選擇入主的是新市場，便能收購其他大型公司，不會和反托拉斯執法單位產生扞格。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社加州蘭喬帕洛斯維第斯29日綜合外電報導）臉書（Facebook Inc.）營運長桑德柏格今天表示，公司認為，如果他們選擇入主的是新市場，便能收購其他大型公司，不會和反托拉斯執法單位產生扞格。

桑德柏格（Sheryl Sandberg）出席程式碼大會（Code Conference），在台上接受記者提問，究竟臉書這麼大規模的企業，未來能否再收購類似旗下虛擬實境公司Oculus和通訊軟體WhatsApp的公司。

桑德柏格說：「這真的要看情況。如果收購對象不是我們的經營核心，而屬於新領域，像之前的Oculus這樣，我想應該是可以的。」

路透社報導，她沒暗示接下來會有收購合約。

臉書計劃和WhatsApp開始共享用戶電話號碼及其他個資，歐洲聯盟的監管單位過去曾對此表示憂心。

桑德柏格表示，兩項服務共享資料頗有益處，比如能協助捉拿剝削孩童的人們，還說臉書集團不應解散。

她說：「如果你正製作剝削兒童的內容，雖然WhatsApp有加密，我們仍可透過臉書知道你是誰，並在WhatsApp上封鎖你的帳戶。」（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP