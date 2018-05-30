臉書收購企業有壟斷疑慮 營運長：新市場無妨

臉書營運長表示，公司認為，如果他們選擇入主的是新市場，便能收購其他大型公司，不會和反托拉斯執法單位產生扞格。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社加州蘭喬帕洛斯維第斯29日綜合外電報導）臉書（Facebook Inc.）營運長桑德柏格今天表示，公司認為，如果他們選擇入主的是新市場，便能收購其他大型公司，不會和反托拉斯執法單位產生扞格。



桑德柏格（Sheryl Sandberg）出席程式碼大會（Code Conference），在台上接受記者提問，究竟臉書這麼大規模的企業，未來能否再收購類似旗下虛擬實境公司Oculus和通訊軟體WhatsApp的公司。



桑德柏格說：「這真的要看情況。如果收購對象不是我們的經營核心，而屬於新領域，像之前的Oculus這樣，我想應該是可以的。」



路透社報導，她沒暗示接下來會有收購合約。



臉書計劃和WhatsApp開始共享用戶電話號碼及其他個資，歐洲聯盟的監管單位過去曾對此表示憂心。



桑德柏格表示，兩項服務共享資料頗有益處，比如能協助捉拿剝削孩童的人們，還說臉書集團不應解散。



她說：「如果你正製作剝削兒童的內容，雖然WhatsApp有加密，我們仍可透過臉書知道你是誰，並在WhatsApp上封鎖你的帳戶。」（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070530