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永大致股東信：老董許作立改選後退休由許瑞鈞接班

發稿時間：2018/05/30 14:42

最新更新：2018/05/30 14:42

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）老牌電梯廠永大公司爆發經營權之爭，永大公司派今天透過董事會發表一封「給股東的一封信」信中指出，永大董事長許作立將於今年改選後退休， 由許瑞鈞接任董座，同時指斥前永大總經理許作名決策不當，造成訂單流失。

永大將於6月28日舉行股東常會並改選董監事，許作名與市場派結盟，企圖爭取多數席次，搶下經營權，而以永大董事長許作立為首的公司派全面備戰，今天發布「給股東的一封信」尋求小股東支持。

永大公司派在信中指出，許作立將在此屆董事會屆滿後退任，規劃許瑞鈞在董事改選就任董事長職務，並且進一步減少董事會中的家族代表，新增3名獨立董事，將董事獨立性從22%提升至33%；公開信並指出，日立與永大合作超過50年，未來雙方將持續合作。

公開信也將矛頭指向市場派，指許作名任職總經理期間，適逢中國電梯市場快速成長，每年訂單雖有增加，但違約或退購訂單數也大幅增加，造成擴大產能的資本支出浪費；公司在過去3年中，發現許多失誤，例如對客戶和管理階層承諾的電梯合約訂單量，但出貨量明顯不足，繼任者努力善後，整頓期間也造成部分訂單量流失。

另外，瑞城豪投資疑似從事電梯相關競業行為，其公司負責人許作名此舉將恐違反董事行為準則，依法應於股東會中報告說明；公開信並質疑，其他股東（市場派）所提的董事人選包括許作名等，雖有專業資格，但「似乎只是為了爭奪經營權控制公司，而不是專注在創造股東價值上。」 能否給公司帶來的好處目前仍不明

資料顯示，永大公司派推出的董事候選人包括日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明，以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。

市場派推出的董事候選人包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。

根據券商資料，日立製作所持有股權約7.74%，日立大樓系統3.8%，合計持股超過10%，許作立名下持股約4.14%；日立是永大最重要的合作夥伴，也是主要法人股東，在這場經營權大戰，具有舉足輕重地位。（編輯：陸倩瑤）1070530

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