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宏達電AI助攻 腦瘤手術成功率更高

發稿時間：2018/05/30 15:05

最新更新：2018/05/30 15:26

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宏達電（HTC）健康醫療事業部總經理張智威30日受訪說，HTC人工智慧（AI）平台正計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有一家台灣醫院採用。中央社記者吳家豪攝　107年5月30日宏達電（HTC）健康醫療事業部總經理張智威30日受訪說，HTC人工智慧（AI）平台正計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有一家台灣醫院採用。中央社記者吳家豪攝　107年5月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）宏達電健康醫療事業部總經理張智威今天說，HTC人工智慧（AI）平台計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有一家台灣醫院採用。

宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ今天在NVIDIA GPU技術大會上發表人工智慧平台DeepQ AI platform，專為部署人工智慧所遇到的瓶頸提出快速、簡易且有效率解決方案，藉以催生更多AI應用創新。

張智威今天受訪說，HTC人工智慧平台在類神經網絡與深度學習進行優化，原本需要100週完成的運算工作，只需要3天就能完成；他形容就像自排汽車一樣方便，輸入數據後選擇模組，就可以解決問題，速度快又省錢。

他表示，近期HTC人工智慧平台與衛福部、疾管署合作，其中一個項目與疫苗相關，以往民眾打去詢問哪裡可施打疫苗的電話，一天有2000多通，透過HTC人工智慧平台用聊天機器人的方式回覆，每天打電話詢問疫苗施打地點的數量減少約20%。

此外，張智威透露，HTC正在進行一個專案，透過人工智慧平台與VR技術可以診斷腦瘤；據他觀察，目前醫生進行腦瘤手術前，都是透過2D影像去推測實際狀況、提出手術計畫，若能結合人工智慧與VR技術，可以減少開刀時遇到的突發狀況，提高手術正確性與成功率。

張智威說，包含台北醫學院、秀傳醫院等國內醫院已有興趣導入結合人工智慧與VR技術的腦瘤手術，HTC醫療器材預計今年底可取得台灣衛生福利部食品藥物管理署認證，最快明年將有一家台灣醫院採用，甚至香港醫院也有接洽。

他強調，腦瘤手術結合人工智慧的另一個好處，是可以透過人工智慧比對以往的腦瘤患者案例，快速提出手術計畫。以美國為例，腦瘤手術計畫可能需要6個小時完成，但透過人工智慧平台，只需要一個小時就能做到。

目前HTC的AI團隊約30人，張智威有信心都是台灣最強的AI研究人員，在一起工作可以互相激盪火花；也因為HTC的AI團隊太強，讓張智威離開Google加入HTC，一待就是6年，到現在還捨不得離開。

展望HTC健康醫療事業部的未來，張智威認為，短期而言，希望在兩三年內積極推廣結合人工智慧與VR技術的手術應用；長期來看，希望能在小數據變成大數據方面有所突破。（編輯：楊玫寧）1070530

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