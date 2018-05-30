外商調查：近9成台灣民眾支持綠能轉型

（中央社記者潘姿羽台北30日電）蔡政府以「2025非核家園」為目標，根據丹麥沃旭能源公司一項調查顯示，近9成的台灣受訪者支持使用綠能，比率遠高於全球平均值，這也是台灣能源轉型的利基。



歐洲在台商務協會（ECCT）與中油公司今天共同發布「下一世代能源：共策台灣能源轉型」報告書，說明台灣能源現況及轉型前景，以及歐洲、台灣國營企業及產業的看法。



丹麥沃旭能源在報告書中，以專文公布「綠色能源溫度計調查」，這是由沃旭能源委託愛德曼情報公司針對全球各地民眾對於再生能源的態度，一項大規模的調查，調查結果顯示，89%台灣受訪者支持轉型使用再生能源，比例遠高於全球平均值82%。



沃旭能源亞太區總經理柏森文表示，根據台灣政府所設定的目標，2025年再生能源發電量佔比將達到2成，很高興看到這次調查有近9成台灣民眾支持能源轉型，沃旭能源正在台灣開發離岸風電計畫，希望協助政府朝2025年再生能源目標邁進。



調查也指出，有超過7成的受訪者認為，如果各國建造和生產更多的綠色能源，不只可以對抗氣候變化，更能推動經濟成長，創造就業機會。



歐洲商會理事長何可申在報告書前言中表示，樂見台灣政府明確訂定能源轉型目標，歐洲商會支持台灣政府對於發展再生能源的承諾，許多歐洲商會會員公司具備可協助台灣能源轉型的關鍵技術與豐富經驗，希望台灣可以與歐洲各國和企業合作，共同努力達成目標。（編輯：陸倩瑤）1070530