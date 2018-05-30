台北電腦展5大亮點 30國1602廠商參展

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台北國際電腦展6月5日起登場，預計來自30國1602家廠商參展，展會規劃人工智慧等五大亮點，並搭配兩大特展。



台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）今天舉行展前記者會及Best Choice Award得獎產品發表會。



共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年台北國際電腦展有來自30個國家、1602家廠商參展，使用5015個展位，規劃於6月5日至9日在台北盛大展出。



今年台北國際電腦展將以人工智慧（AI）、5G、物聯網、電競虛擬實境（VR）、區塊鏈等5大亮點，搭配以新創創業為主的InnoVEX、智慧物聯解決方案的SmarTEX兩大特展為展覽主軸。



公會指出，邁入第3屆的InnoVEX今年有來自21國388組新創團隊與會，比去年成長超過4成，國際團隊比例接近40%。



今天現場也公布35件得獎作品，涵蓋生活科技、電競娛樂、智慧居家、商業解決方案及車載系統等五大應用領域，其中有8項產品獲得金獎榮耀。年度大獎將保留到電腦展開幕典禮公布並頒獎。



公會表示，今年有超過350件產品參賽Best Choice Award，今年產品主要特色在於得獎產品更貼近使用者需求，展現高附加價值，提供更多互動體驗，以電競產品來說，軟體深度整合與更佳人機介面，成為廠商設計焦點。(編輯：陳永昌)1070530