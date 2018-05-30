/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

投保中心受理金雨股價操縱案等委任求償登記

發稿時間：2018/05/30 15:24

最新更新：2018/05/30 15:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北30日電）投保中心指出，今天起針對金雨操縱股票價格案、英格爾科技財報不實案、華美財報及公開說明書不實、誠遠內線交易案，受理投資人委任求償。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，金雨企業前董事長卓燦然等人涉嫌操縱金雨企業股票價格案，經台中地方法院檢察署提起公訴。

投保中心指出，英格爾科技公司對外公告民國103年首季至106年第3季各期財務報告涉有虛偽不實，涉及違反證券交易法，經台北地方法院檢察署提起公訴。

依台北地檢署刑事起訴書所載，被告英格爾董事長張志榮等人涉嫌以英格爾公司等佯與中國大陸國營企業普天集團交易，虛增營收，致相關財報涉有不實，影響投資人判斷決策，違反證券交易法。

華美電子對外公告民國103年第4季至106年上半年度各期財務報告，及104年度發行國內首次有擔保轉換公司債的公開說明書涉有虛偽不實，而有違反證券交易法情事，經台北地方法院檢察署提起公訴。

投保中心指出，張聖春等涉嫌於民國104年12月4日至12月24日從事誠遠科技公司股票內線交易，涉有違反證券交易法，經新竹地方法院判決有罪。

投保中心表示，為保障投資人權益，針對上述案件擬以檢察官起訴書、刑事判決書所載事實，及相關法條為基礎，即日起受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。（編輯：李信寬）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP