用電量創新高 台電：歲修機組月底前歸隊

（中央社記者林孟汝台北30日電）用電量今天飆破3677萬瓩，再改寫史上最高紀錄，但台電表示，今夏供電確實較為吃緊，但並沒有缺電的情形，5月底前所有歲修機組歸隊加入供電，今夏備轉容量率預估可保5至6%。



經濟部能源局指出，今年備用容量率較去年已有明顯改善，預期今夏不會發生缺電狀況，請各界放心。



在經濟穩定成長及持續高溫的影響下，國內電力需求有逐漸增加的趨勢，5月份迄今已有13天氣溫高於35度，且降雨不如預期，導致用電負載偏高，加上上週台中火力發電廠8號機以及民營和平電廠分別破管，供電燈號轉為備轉容量率只有6%的警戒橘燈。



台北今天最高溫近37度，台中、嘉義等地都有34度以上，連日炎熱高溫的熱累積效應下，本週用電量續創新高，台電表示，今天下午1時50分左右，瞬間最高用電量達3670萬瓩，歷年最高用電紀錄是去年815大停電當天的3645.3萬瓩，但今年才5月底就打破歷年最高紀錄，相當罕見。



經濟部能源局和台電今天下午同時發布新聞稿，經濟部表示，將全力執行穩定供電措施，責成台電公司強化機組平時運轉維護，並如期如質完成新發電機組興建計畫，其中，台電公司新設機組如通霄新1號機、林口新3號機及大林新1號及2號機等已陸續完工商轉，有助電力系統供電能力提升。



台電指出，今夏供電確實較為吃緊，但並沒有缺電的情形，5月底前所有歲修機組歸隊加入供電行列，預估今年夏季備轉容量率預估5%至6%。台電會加強設備維護，各地負責電力調度、電廠運轉及維護輸配電等眾多台電人員，將不分晝夜上緊發條努力因應，確保全台供電正常。



針對外界質疑，台電採取「降壓降頻供電」導致跳電事件頻繁，台電鄭重澄清，降壓運轉是維持電力供需平衡與穩定供電的必要手段，不會造成用戶停電事故，當在備轉容量率偏低又遇機組故障或氣溫升高的突發情況下，採取非常態，小幅度降低電壓的短暫措施，不影響用戶設備，沒有安全疑慮，更不是偷工減料。



台電表示，電力有即發即用的特性，本來就會有變動的頻率與電壓必須控制在一定的範圍內，並維持供需平衡，此外，隨著高溫時用電量增加，電壓會稍微降低，也是必然物理現象。



另外，台電表示，由於工商業用電大戶佔全國用電50%，鼓勵工商業大用戶尖峰時段節電確有其必要。目前正蒐集用戶意見，分析產業用電特性，掌握用戶節電情況，上路實施的日期還未定。



台電說明，為促使用電大戶自主用電管理，確保核心生產能力不受供電突發狀況影響，這並不是常態性的措施，而是通知大用戶在供電緊澀時期更積極的節電，調適應變能力，以達「削峰填谷」的成效。



因應未來用電需求，台電表示，將持續推動電源開發計畫，每年皆規劃新增發電機組上線，明(108)年備轉容量率將提升至10%、備用容量率可達成法定目標15%。（編輯：鄭雪文）1070530