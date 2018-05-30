歐洲商會：台灣電價低 製造業使用效率不足

（中央社記者潘姿羽台北30日電）歐洲在台商務協會（ECCT）樂見台灣推動能源轉型，但特別提醒，台灣電力供應有二大狀況，製造業能源使用不夠有效率、電價太過低廉，應予以改善。



歐洲商會發起的「低碳倡議行動（LCI）」，今天與台灣中油公司共同發表「下一世代能源報告－共策台灣能源轉型」，會中低碳倡議行動委員除了肯定台灣能源轉型策略，同時也對台灣電力現況發表意見。



低碳倡議行動委員尹容表示，能源解決方案有很多面向，若從使用端來看，透過科技方法提升能源使用效率，可以紓解能源供應壓力，而台灣製造業確實有能源使用不夠有效率的問題，台灣政府推動製造業4.0，或是引進歐洲技術，都有助於改善。



會中也有其他低碳倡議行動委員認為，台灣電價還是太低廉，導致很多人用電沒有多加思考，其實用電量仍有不少節約空間；台灣要達到再生能源在2025年發電量佔比達2成的目標，建議一方面提高再生能源發電、一方面減少對電的使用量，就能更有效地提升供電佔比。



近期能源議題備受關注，低碳倡議行動委員曾寶島直言，台灣的地理條件其實比多數歐洲國家優秀很多，不只日照遠超過歐洲大部分國家，高山多、雨水也多，也有不少優秀的風場環境，要發展再生能源其實不用想太多，做就對了。（編輯：鄭雪文）1070530