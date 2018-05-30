義大利政局動盪 全球擔憂歐債危機再起

（中央社紐約29日綜合外電報導）受義大利政局動盪影響，全球投資人撤離風險市場，道瓊指數大跌近400點，美國公債殖利率單日跌幅創近2年來最大。歐債危機平息6年後，南歐債券遭拋售，引發金融市場動盪。



「華爾街日報」（WSJ）報導，歐元區脫離分崩離析邊緣6年後，南歐債券遭大舉拋售，引發更廣泛的金融市場動盪，投資人因此轉入美元和日圓等安全資產，導致這兩種貨幣匯價強勁走升。



銀行股率領市場走低，反映出投資人擔心義大利市場的動盪恐擴散到整個歐元區，影響歐元區銀行，甚至引發全球市場系統性問題。



義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）27日決定阻止疑歐派組建政府後，引發這一波市場動盪，導致歐元區更廣泛穩定性的長期憂慮再起。這意味新一輪選舉可能會壯大疑歐派勢力，而部分疑歐派人士設法脫離日益脆弱的歐洲聯盟。



道瓊工業指數昨天收跌1.6%，年線再度失守。標準普爾500指數下挫1.2%，道瓊歐洲600指數挫跌1.4%。



銀行股走低，金融類股是標普500指數的重災戶，挫跌3.4%。以資產額而論是美國最大銀行的摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）大跌4.3%，摩根士丹利（Morgan Stanley）重挫5.8%。



美國長期公債殖利率下跌，也讓銀行股承壓，反映出投資人擔心短期和長期公債殖利率利差縮小，將有損獲利。昨天10年期公債殖利率從25日的2.931%跌至2.772%，創下2016年6月以來最大單日跌幅。



義大利政治危機在歐元區掀起波瀾，因投資人擔心若歐元區第3大經濟體義大利退出歐元區，恐迫使其他國家退出，這一擔憂反映在德國和其他國家的10年期公債殖利率利差上。德國和西班牙10年期公債殖利率利差擴大到一年來最大，德國和葡萄牙10年期公債殖利率利差則創下去年9月來最大。



儘管分析師不認為歐元區會瓦解，但他們預期市場會繼續動盪，讓歐元區債券暫時欠缺吸引力。



部分人士認為，歐元區各國政府公債殖利率利差是衡量歐元區如何存活的重要指標之一，而非經濟表現的關鍵指標。雖然義大利兩個反體制政黨這個月初達成協議合組新政府，但義大利債券大多未受影響。



有傳言指出，疑歐派若籌組政府，可能會尋求打破歐元區規則，甚至擬定退出歐元區的計畫，這讓人不禁想起2011至2012年主權債務危機時，歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）誓言「不惜一切代價維護歐元」，外界將歐債危機的終結歸功於他。



投資人表示，目前還不清楚債券拋售規模和持續時間，因為債券價值最終取決於保持歐元區完整性的政治決策。



2012年在德拉吉支持下，成功平息了市場動盪恐迫使希臘、葡萄牙、西班牙或義大利等國家退出歐元區的疑慮。但法國興業銀行（Societe Generale）首席外匯策略師朱克斯（Kit Juckes）說，這次風險是一個國家選擇要退出，因此「還不清楚歐洲央行可以做什麼，這真的不是流動性問題」。



銀行業尤其脆弱，因為持有的大量政府公債可能遭減值，投資人也可能會從歐洲撤資。



由於歐元區經濟數據令人失望，導致全球成長預期減弱，引發政治驅動的拋售潮。



押注2011至2012年歐元區債務危機獲得解決的基金經理人，獲得豐厚的回報，因為之後幾年公債價格反彈，且殖利率下跌。部分投資人因此正在找尋重返歐洲政府債券市場的機會。



天達財富和投資公司固定利率主管魯安（Darren Ruane）說：「我認為很多活躍的基金經理人會找機會進場，人們先前認為歐洲央行9月可能會停止購債計畫，但現在看來似乎可能性不高。」



他說：「我打賭很多債券基金經理人已得出上述結論，並尋找合適的進場時機。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1070530