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農委會農業風水師 入圍總統盃黑客松十強

發稿時間：2018/05/30 17:26

最新更新：2018/05/30 18:23

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農委會結合農務、資訊專家與青農代表組成「農業風水師」團隊，參加總統盃社會創新黑客松競賽，成功入圍前10強。（中華文化總會提供）中央社　107年5月30日農委會結合農務、資訊專家與青農代表組成「農業風水師」團隊，參加總統盃社會創新黑客松競賽，成功入圍前10強。（中華文化總會提供）中央社　107年5月30日

（中央社台北30日電）農委會結合農務、資訊專家與青農代表，組成「農業風水師」團隊，參加總統盃社會創新黑客松，運用政府開放資料平台資訊，開發手機應用軟體，指導農民趨吉避凶，入圍十強。

農委會表示，傳統農業大多是師徒制，傳承農務知識需要很長的時間，一個專業農民的養成，平均要5到10年，最快也要3年。農民在生產過程中面對氣候災害、病蟲害，還有價格漲跌等風險，栽種技術更會影響品質與價格，如何縮短專業農民養成時間，幫助掌握經營風險、趨吉避凶，以穩定收益，是團隊參賽的初衷與使命。

農委會表示，「農業風水師」團隊整合農業研究、氣象防災、系統開發等專長夥伴，運用作物栽培、土壤診斷、病蟲害預警、氣象、農產價格等政府開放資料，更邀請青年農友加入，從使用者需求出發，打造農民專屬應用App，把政府對農民輔導的專業技術灌注其中，農友使用它就像得到專家親臨指導，有助生產優質、安全的農產品。

農委會這次參與的總統盃社會創新黑客松，是由中華文化總會媒合行政院、政治大學、財團法人資訊工業策進會、HTC 等公私立單位共同合作舉辦的競賽，提升政府「開放資料」的效益。

主辦單位中華文化總會副秘書長李厚慶表示，台灣的農業發展日漸轉型，且農業資料也相當完整，透過「社會創新黑客松」的活動，除希望能夠集結眾人的力量發現問題、解決問題外，更期待能讓農業相關資料發揮更大效益與價值，並規劃解決農業問題的方法。

總統盃社會創新黑客松自3月3日國際開放資料日（Open Data Day）宣布啟動後，從國內 104 組團隊中精選10隊，6月2日將宣布最終5隊卓越團隊，由總統蔡英文頒發獎盃。（編輯：黃瑞弘）1070530

行政院農委會組織「農業風水師」團隊參加總統盃社會創新黑客松競賽，開發手機應用軟體指導農民趨吉避凶，順利闖入前10強。（中華文化總會提供）中央社 107年5月30日行政院農委會組織「農業風水師」團隊參加總統盃社會創新黑客松競賽，開發手機應用軟體指導農民趨吉避凶，順利闖入前10強。（中華文化總會提供）中央社 107年5月30日
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