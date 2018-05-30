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外資賣超逾152億 金融股成提款機

發稿時間：2018/05/30 17:32

最新更新：2018/05/30 17:32

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（中央社記者吳家豪台北30日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣152.92億元，賣超族群以金融股為主，其中新光金賣超4.87萬張排名第一，兆豐金賣超2.99萬張排第二，部分電子股與鋼鐵股也名列前茅。

台股今天在國際股市普遍走跌下，遭遇強大賣壓，指數開低走低直探半年線約10795點支撐，終場下跌142.95點、跌幅1.3%，收在10821.17點，成交值新台幣1607.34億元。

外資及陸資今天賣超152.92億元，賣超金額排台股史上第57名；投信賣超8.73億元，自營商賣超7.36億元。三大法人合計賣超169.01億元。

金融股在外資及陸資賣超前10名個股占7席，賣超第一名為新光金、達4.87萬張，兆豐金賣超2.99萬張排名第二；中信金、開發金、元大金、國泰金、第一金也分別賣超2.31萬張、2.29萬張、2.01萬張、1.45萬張、1.33萬張。

觀察外資及陸資賣超前10名其他個股，華邦電、台積電分別賣超2.47萬張、1.32萬張，中鋼賣超1.46萬張。

投信今天賣超主力包括光碟片廠、被動元件族群和蘋概股，賣超前四名依序為中環、鈺邦、台積電、日月光投控，賣超張數達2400張、1488張、1113張、1104張。（編輯：楊凱翔）1070530

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