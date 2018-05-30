東協房產投資夯 專家：要思索風險

（中央社記者韋樞台北30日電）海外不動產投資熱度不墜，房地產與法律專家提醒投資人，東協國家經濟強勁，房地產投報率不低，但各國仍有賣家不實、無人接手等不同風險，必須思索清楚。



亞太國際地產今天在東方文華酒店舉行「2018海外不動產代銷趨勢與商機研討會」，住展雜誌企研室經理何世昌表示，有投資就有風險，對投資人的海外地產風險包括匯率變動、賣方不實、無人接手、政策變動、排華等。



何世昌指出，投資海外不動產遲早會面對出售的問題，但「萬般拉抬只為出」，未來究竟是賣給外國人或是當地人，值得深思。畢竟賣給外國人的需求量有限，若要賣給當地人，就該思索總價帶。



何世昌提醒，東協經濟成長快，但要注意當地國家中度所得陷阱，可以10年後接近人均所得約1萬美元計算，若國家經濟未轉型，人均所得會停滯，當地人買房最多負擔能力約新台幣500、600萬元，因此若是一坪超過30萬元就要注意未來接手價格的風險。



東海大學社會系助理教授刁曼蓬表示，海外房地產投資人適合去以台商聚集的國家為主，但投資人一定要去看現場，並透過有往來的銀行了解當地經濟，且要注意當地建商的信譽，她發現新加坡建商比較讓人放心，畢竟它們是國營事業。



律師李永然表示，投資人要事先了解各國不動產制度中對外國人的限制，甚至不准外國人購買房地產的規定都要先了解，近來他就遇到客戶借人頭去柬埔寨買房地產問題；若是發生糾紛時是依何種法律解決，都是投資人在進行海外房地產投資前必須審慎了解，同時須慎選代銷業者，看清所簽署的法律文件。



中國輸出入銀行副總經理戴乾振表示，他看過太多海外買房地產案例，投資人一定要去海外實地考察；匯款時要走正常管道，不要走地下錢莊或黑市，曾發生地下錢莊被當地警方抄獲，投資人血本無歸的案例。（編輯：張良知）1070530