陳美伶赴德參與GS高峰會 盼創造合作契機

（中央社記者潘姿羽台北30日電）率團前往德國柏林參加高峰會的國發會主委陳美伶今天表示，和其他國家代表交流新興議題的看法，不只可以讓國際更熟悉台灣，也可以尋求和其他國家進一步合作的機會。



陳美伶26日率團前往德國柏林參加基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for World Economy）所主辦的高峰會，為期2天的議程，匯集來自世界80個國家、超過1000名智庫、企業領袖及非政府組織成員，為全球挑戰尋找解決方案。



本次高峰會集中討論20國集團（G20）的主要內容，包括未來工作、可持續發展的基礎設施、糧食安全及國際經濟治理等議題。



陳美伶表示，出席這樣的盛會，不只可以展現台灣的努力以及做為地球公民一份子的態度，透過和其他國家代表交流及討論新興問題，可以讓別的國家更加認識台灣，並尋求未來和其他國家進一步合作的機會。



陳美伶也說，來自IOTA基金會的與談人宣布，6月他們會在台北駐點，並和台北市政府合作推動許多有關數位治理的工作。



此外，陳美伶在德國期間，不只參與高峰會，也拜訪了德國的外交部、經濟能源部與內政部等單位，並且拜會區塊鏈應用先趨IOTA基金會，了解如何運用區塊鏈來提供公共服務。



2017年德國擔任G20輪值主席，基爾世界經濟研究院結合國際知名機構籌辦的高階議題解決方案論壇於5月28日至29日在德國柏林召開，會議成果將對G20及其智庫T20貢獻政策建議。



大會邀請的講者包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、德國副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）以及聯合國、世界銀行等組織的主要官員及相關領域專家學者。（編輯：林淑媛）1070530