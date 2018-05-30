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美將徵鋼鋁稅 OECD籲阻貿易緊張情勢升高

發稿時間：2018/05/30 23:07

最新更新：2018/05/30 23:07

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）美國課徵鋼鋁進口關稅生效在即，經濟合作暨發展組織（OECD）今天呼籲遏止全球貿易緊張情勢上升。

美國總統川普3月宣布，針對鋼鋁分別課徵25%和10%進口關稅，引爆全球外交爭執，導致市場陷入波瀾起伏數週之久。

包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）在內的世界領袖，儘管努力想把多邊貿易體系從邊緣拉回來，但是美國課徵鋼鋁進口關稅仍預定6月1日生效。

另一方面，美國準備對中國竊取智慧財產權的行為進行貿易制裁。

OECD代理首席經濟學家白瑞拉（Alvaro Pereira）說：「首要的是，應該避免貿易緊張情勢逐步上升。今日世界經濟比以往更為整合與連結，在此情況下，貿易緊張情勢進一步上升，可能大大影響經濟擴張，並且擾亂重要的全球價值鏈。」

先前，世界貿易組織（WTO）和國際貨幣基金（IMF）也發出類似的警告， OECD如今在最後一刻提出呼籲。

川普政府「美國優先」政策帶來的保護主義威脅，對於全球成長展望的影響逐漸擴大。OECD預估今年全球成長3.8%，接近金融危機前的平均值。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070530

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