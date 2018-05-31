巴西卡車司機罷工 重創經濟產業

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西卡車司機罷工，對經濟產業造成損失上看巴西幣250億元（約新台幣2000億元），超市民生物資供應需要5至10天的時間恢復正常，但農業等其他產業則需6個月至1年。



經濟學家指出，卡車司機罷工運動將影響巴西在2018年第二季的成長，部分專家甚至調降第二季和全年國內生產毛額（GDP）的成長率預估值。



今天卡車司機罷工進入第10天，還有18州有示威活動，但高速公路只有8處封鎖地點。



貨運凍結廣泛影響巴西各行各業。巴西物流協會（Abralog）估計損失可能超過巴西幣250億元。



巴西肉類外銷協會（ABIEC）指出，卡車司機罷工期間，全國109家屠宰場，其中107家停止作業，其餘兩家效率也下降了一半，初步估計損失介於80至100億元。



巴西動物蛋白協會（ABPA）估計，因缺乏飼料的緣故，全國各地養雞場約7000萬隻雞死亡。



全國商業協會（CNC）估計，單單燃油和潤滑劑以及超市易腐產品（占巴西零售業全年銷量47%）的損失即達31億元。而紡織和製衣工業的損失億上看18億元。



此外，全國工業聯盟（CNI）並列出其他損失，如1億隻禽類因缺乏飼料被犧牲，3億公升牛奶被丟棄，還有近60%的電子電器產業工廠在罷工期間停產。



巴西超市協會指出（Abras）指出，超市民生物資供應要恢復正常，至少得5至10天，其他商業活動則要到7月才會開始恢復正常節奏。（編輯：屈享平）1070531