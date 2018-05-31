永大經營權之爭 市場派端牛肉

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）電梯大廠永大經營權爭奪白熱化。市場派今天表示，進入董事會後，目標讓永大在中國大陸1年後營收正成長，3年後中國大陸營收回到新台幣180億元以上水準。



永大機電將於6月28日舉辦股東會，其中將全面改選董事，規劃改選6名董事、以及3名獨立董事。代表市場派的許作名積極收購委託書，目標在今年永大股東會全面改選董事取得主導。市場派與公司派近日積極遊說股東，相互交鋒。



市場派今天透過信件指出，永大在中國大陸業務疲軟和管理不善，是不爭的事實，市場派進入董事會後，目標讓永大在中國大陸1年後營收扭轉正成長，3年後在中國營收回復到180億元以上水準。



公司派現任董事長許作立和市場派永大前總經理許作名是堂兄弟關係。貼近市場派人士指出，雙方經營哲學雖有分歧，不過情況還沒到到撕破臉的地步，雙方爭執關鍵在於永大在中國大陸這2年經營階層執行問題。



永大公司派30日透過董事會向股東發出一封信件中指出，許作名任職總經理期間，適逢中國電梯市場快速成長，每年訂單雖有增加，但違約或退購訂單數也大幅增加，造成擴大產能的資本支出浪費。



貼近市場派人士表示，許作名在中國大陸採取的經營策略是攻市占、穩呆帳、增盈餘，若風險能控制在合理範圍，經營者應該搶攻市場，提高市占率。不過許作立並不認同。



法人表示，今年第1季中國大陸市場占永大機電整體業績比重約62%，台灣業績占比約35%。永大在中國大陸三四線城市業績占比約65%，一二線城市占比約35%。



根據徵求委託書資料，永大公司派推出的董事候選人包括日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明；以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。



市場派推出的董事候選人包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。



根據券商資料，目前日立製作所持有永大股權約7.74%，日立大樓系統持股比重3.8%，董事長許作立持股約4.14%。市場派瑞城豪投資持股約3.89%，許作名持股約0.53%。日立製作所是永大主要股東。（編輯：黃國倫）1070531