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油價漲勢暫止 汽柴油下週估各降4及5角

發稿時間：2018/05/31 10:27

最新更新：2018/05/31 11:29

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國際油價下跌，依中油浮動油價機制計算，6月4日凌晨零時起，各式汽、柴油每公升估各調降0.4、0.5元。（中央社檔案照片）國際油價下跌，依中油浮動油價機制計算，6月4日凌晨零時起，各式汽、柴油每公升估各調降0.4、0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）國際油價下跌，依中油浮動油價機制計算，6月4日凌晨零時起，各式汽、柴油每公升估各調降0.4、0.5元，但依油價平穩機制，中油將回收0.1元，實際調幅仍待6月3日公布。

依浮動油價調整機制作業原則，6月4日起的汽、柴油價格每公升約各調漲0.4及0.5元，但依5月11日實施的油價平穩機制，中油將每公升回收0.1元，預估下週汽、柴油每公升各調降0.3及0.4元。

如依預估調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.9元，實際調整幅度中油將於6月3日中午12時公布。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯表示可能增產，國際油價下跌，累計至30日的油價指標7D3B週均價為73.94美元，較上週77.22下跌3.28美元；新台幣兌美元匯率29.989元，較上週貶值0.039元。

依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。（編輯：張均懋）1070531

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