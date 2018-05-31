/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

王品董座喊話穩軍心 股價回神

發稿時間：2018/05/31 10:35

最新更新：2018/05/31 10:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北31日電）王品昨日召開股東會，董事長陳正輝表示，將投資中央廚房、以中低價品牌為動能、持續開發新品牌等多項策略，並透露核心團隊將增加持股，激勵股價今天回神勁揚。

王品30日召開股東會，小股東砲轟，王品走過1/4世紀，股價和上市時相比也剩1/4，王品董事長陳正輝回應，「我們都在同一條船上」。

陳正輝昨天透露，王品現在本益比16倍，股價偏低，預計6月1日核心團隊持股會增加，以展現對公司的信心。

王品股價今天回神，早盤勁揚，盤中最高來到106元，上漲幅度接近6%，早盤成交量已逾500張，高於昨天近400張的成交量。

在策略方面，陳正輝表示，台灣18個品牌將分為兩大事業群，分別為精緻餐飲與快速休閒餐飲，未來營收分布可能以中低價位品牌占比較高，要維持現有的毛利率與淨利率有難度，成長動能則要靠新品牌去開發。

王品並首創投資中央廚房，改變過去前店後廠的模式，目前以現有台中租賃的土地廠房，投入新台幣1000多萬建構設備成本，規劃供應泛中餐體系，第二階段計畫進一步擴大中央廚房規模，但目前還在規劃當中。

大陸市場動能趨緩，陳正輝認為，大陸經濟景氣不佳，各界跨足餐飲「跟風」狀況普遍，估1、2年後才平息，王品加碼行銷、開新品牌，「要比誰活得久」，有信心等待盤整期過後，再持續以大陸市場為跳板，放眼海外。（編輯：林孟汝）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP