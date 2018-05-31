Fed褐皮書：貿易不確定性瀰漫 美企仍樂觀

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）調查報告今天指出，貿易不確定性持續讓美國業界蒙上陰影，但即便勞動力短缺迫使薪資進一步調漲，企業大多保持樂觀。



法新社報導，根據聯準會的「褐皮書」報告，勞動力短缺的疑慮多月來不減反增，各個技術層面和許多行業都如此，但現在正激勵美國企業採取非常措施，甚至推掉生意。



美國總統川普尋求的多方貿易戰，不但讓美國與中國等經濟對手產生齟齬，甚至與歐洲聯盟等盟友鬧不和，業務窗口和農民持續擔心後續效應，包括衝擊到出口且鋼鋁等重要貨物價格攀升。



聯準會在報告總結中說：「聯絡窗口指出關於國際貿易政策不確定性的一些疑慮。」



白宮昨天表示，將於6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，擬對這些高科技商品加徵25%關稅。白宮上週才剛宣布貿易戰停火，中美已在磋商中。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預定今天飛往北京參與新一輪的談判，避免演變成全面貿易戰。



但根據褐皮書，美國3月對進口鋼鋁祭出重稅，早已導致價格上漲，引發美國製造商不安。聯準會預定6月12日到13日舉行貨幣政策會議。



而歐洲製造商暫時享有的關稅豁免權將在6月1日失效，倘若美國和歐盟官員未能達成協議延長豁免期限，局勢恐會惡化。



儘管如此，12個區域聯邦準備銀行報告說，「經濟活動在4月底和5月初溫和擴張」，企業對近期成長「大致樂觀」。



不過每個區域普遍都有勞動力短缺情況。儘管到目前為止薪資調漲幅度多半不大，現在全國各地都傳出類似情況，且開始衝擊物價。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070531