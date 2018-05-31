缺貨漲價概念股領漲 台股一度收復10900點

美股強彈，道瓊工業指數大漲逾300點，台股31日也隨著同步反彈，早盤一度收復10900點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北31日電）美股強彈，道瓊工業指數大漲逾300點，台股今天也隨著同步反彈，早盤一度收復10900點關卡；包括矽晶圓與MOSFET等缺貨漲價概念股仍為盤面焦點。



至11時2分，大盤指數來到10874.22點，漲53.05點，成交值約新台幣822.45億元。



被動元件大廠國巨股價開高震盪走低，盤中一度由紅翻黑，達1025元，跌10元，不過，被動元件廠華新科與禾伸堂並未受到影響，股價上揚。



其餘矽晶圓與金氧半場效電晶體（MOSFET）缺貨漲價概念股，今天持續吸引市場資金追逐，包括環球晶圓、台勝科與杰力等股價同步走高；其中，環球晶圓盤中股價一度創下642元歷史新高價。



整體電子類股指數漲逾0.4%。金融類股同樣有不錯表現，類股指數漲逾0.5%。



傳統產業股則是漲跌互見，立法院經濟委員會30日初審通過礦業法修正草案，亞泥花蓮新城山礦場需在新法實施後的3年內，需補辦環評，衝擊股價走跌，盤中一度跌0.5元，連帶影響整體水泥類股表現疲弱。



紡織與玻璃類股表現則相對強勢，其中，紡織類股指數漲逾1%；玻璃類股在台玻與中釉股價同步走高帶動下，類股指數更大漲逾3%。（編輯：楊玫寧）1070531