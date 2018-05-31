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薩爾瓦多組團參加2018年台北國際食品展

發稿時間：2018/05/31 11:26

最新更新：2018/05/31 11:26

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（中央社台北31日電）配合中美洲友邦薩爾瓦多籌組的「2018年台北國際食品展及臺薩經濟聯席會議代表團」即將於6月間成行。

中華民國駐薩爾瓦多大使館當地時間28日舉行行前記者會，介紹本屆參展的6家薩國優良廠商及其代表產品，並說明臺薩自由貿易協定生效十年來雙邊經貿合作進展與績效，吸引薩國4家電視台及20家主流電子及平面媒體爭相報導，深受各界矚目。

薩國代理外長卡斯特內達（Carlos Castaneda）與駐薩大使謝妙宏連袂主持記者會，卡斯特內達再度感謝中華民國提供台北國際食品展、咖啡展及文具禮品展三大平台，協助薩國產品拓展亞太市場。

投資推廣局局長希格里多（Sigfrido Reyes）也指出，2017年臺灣已經成為薩國亞洲第1及全球第9位的外銷市場，盼臺灣廠商積極採購薩國產品平衡貿易逆差外，也能積極來薩投資。

謝妙宏則強調，臺薩自由貿易協定生效10年來，薩國對臺出口成長700%以上。

他預計於6月27到30日舉行的台北國際食品展將匯集1700家參展廠商及65000位買主，無疑是薩國優良農牧產品輸銷亞太地區的最佳門戶。此次是薩國第11次組團參展，希望再度展現佳績。

針對臺灣及亞太市場對健康及有機產品的廣大需求，6家薩國參展廠商將展出諾麗果汁及膠囊，蜂蜜、腰果、咖啡、中美洲特色食品與飲料，以及據傳有助控制血糖的辣木膠囊。

前述產品多數擁有歐美有機認證及公平貿易標章，其中諾麗果汁目前在臺灣代理的積極行銷下，已經在亞洲市場建立穩健基礎，另外配合臺薩自由貿易協定，蜂蜜可完全免稅輸臺。

薩國工商總會理事長史坦勒（Javier Steiner）訪臺參加台北國際食品展期間，也將與姊妹會「中華民國國際經濟合作協會」理事長高志尚共同主持「第四屆臺薩經濟聯席會議」，就臺薩食品工業升級，交通及運籌、雙邊投資及產業合作等議題進行交流，期待可進一步深化雙邊經貿關係。

國經協會曾於1995、2013及2016年三次組團訪薩召開雙邊民間經濟聯席會議，本次則是薩方首度組團訪臺並在臺召開聯席會議。（編輯：王同禹）1070531

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