延續跌勢 全球手機出貨2018年恐持續下滑

（中央社舊金山30日綜合外電報導）市場研究分析機構國際數據資訊（IDC）今天預測，全球智慧型手機銷量今年恐將持續下滑，要等到進入5G網路時代、印度市場蓬勃發展，銷量才有望反彈。



法新社報導，IDC發布的「全球季度手機追蹤報告」（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）預測，智慧型手機出貨量今年將延續去年跌勢，下滑0.2%，來到14億6200萬支。



然而，IDC預測，智慧型手機市場明年將重燃增長動力，2022全年可望成長約3%，至16億5400萬支。



根據IDC報告，智慧型手機市場衰退的「最大苦主」是中國大陸；大陸智慧型手機出貨量去年萎縮4.9%，今年料將下滑7.1%。



IDC預測，大陸智慧型手機市場明年會持平，而採取低價策略的大陸手機品牌紛紛搶占印度市場，大獲用戶青睞，印度市場蓬勃發展。



IDC說，拜超快速5G通訊網路之賜，活化智慧型手機市場的「催化劑」將於明年出現。



IDC研究主管史卡賽拉（Anthony Scarsella）說，儘管智慧型手機出貨量今年呈現衰退，平均售價卻將成長超過10%至345美元，並維持向上攀升的趨勢。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070531