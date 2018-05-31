/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

延續跌勢 全球手機出貨2018年恐持續下滑

發稿時間：2018/05/31 12:17

最新更新：2018/05/31 12:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社舊金山30日綜合外電報導）市場研究分析機構國際數據資訊（IDC）今天預測，全球智慧型手機銷量今年恐將持續下滑，要等到進入5G網路時代、印度市場蓬勃發展，銷量才有望反彈。

法新社報導，IDC發布的「全球季度手機追蹤報告」（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）預測，智慧型手機出貨量今年將延續去年跌勢，下滑0.2%，來到14億6200萬支。

然而，IDC預測，智慧型手機市場明年將重燃增長動力，2022全年可望成長約3%，至16億5400萬支。

根據IDC報告，智慧型手機市場衰退的「最大苦主」是中國大陸；大陸智慧型手機出貨量去年萎縮4.9%，今年料將下滑7.1%。

IDC預測，大陸智慧型手機市場明年會持平，而採取低價策略的大陸手機品牌紛紛搶占印度市場，大獲用戶青睞，印度市場蓬勃發展。

IDC說，拜超快速5G通訊網路之賜，活化智慧型手機市場的「催化劑」將於明年出現。

IDC研究主管史卡賽拉（Anthony Scarsella）說，儘管智慧型手機出貨量今年呈現衰退，平均售價卻將成長超過10%至345美元，並維持向上攀升的趨勢。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP