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中華電放眼資安商機 相關營收拚年增5成

發稿時間：2018/05/31 13:24

最新更新：2018/05/31 13:40

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台灣今年資安投資金額估年增73％，中華電信看好，今年資安營收年成長將維持5成。圖左起為中華資安總經理洪進福、中華電信數據分公司副總經理鄭鳴岡、Palo Alto NetWorks大中華區總裁陳文俊。中央社記者江明晏攝 107年5月31日台灣今年資安投資金額估年增73％，中華電信看好，今年資安營收年成長將維持5成。圖左起為中華資安總經理洪進福、中華電信數據分公司副總經理鄭鳴岡、Palo Alto NetWorks大中華區總裁陳文俊。中央社記者江明晏攝 107年5月31日

（中央社記者江明晏台北31日電）台灣今年資安投資金額估年增73%，中華電信表示，與六都資安聯防相關已超過10個標案入手，法規面漸趨成熟，及資安威脅與日俱增，看好今年資安營收年成長將維持5成。

有感於全球資安威脅劇增，中華電信資安艦隊搭載更先進裝備挺身出擊，今天舉辦「HiNet新世代防火牆」上市記者會，由中華電信、中華資安、Palo Alto NetWorks三強聯手推出。

中華電信數據分公司副總經理鄭鳴岡今天表示，中華電去年資安營收年增率就超過5成，看好今年維持相同力道。

統計顯示，台灣整體資安投資年成長率今年高達73%，金融業和服務業今年資安投資成長幅度，表現最搶眼，分別達到234%和127%。

中華資安總經理洪進福認為，著眼於法規環境漸趨成熟以及資安威脅與日俱增，法規部分，資安管理法規確立，以及前瞻基礎建設建設強調六都資安區域聯防，有助於資安商機成長。

中華電透露，與六都資安區域聯防相關的，目前已取得10個以上案子。

另外，資安威脅與日俱增，台灣主要面臨五大類的資安威脅，包含「勒索軟體威脅」、「DDoS攻擊」、「IoT物聯網裝置受駭」、「組織型駭客APT攻擊」、「駭客入侵竊取個資」，均是透過網路進行攻擊。

鄭鳴岡也表示，以中華電自身為例，統計每個月平均受攻擊就超過1.5億次，內網連到惡意網站就有1.5萬次。

HiNet新世代防火牆也聚焦過去較少著墨的中小企業，鄭鳴岡分享，資安收入目前區分為長期租賃與一次性建置，目前以後者占比居多數，中華電希望引導客戶轉向長期租賃，相信很快能超越一次性建置的比例。

此外，針對中華資安IPO計畫，洪進福表示，未來規劃就是要朝掛牌道路上前進，但目前時間表尚未確定，至少要2年後，今年則預計增加人力，目標拓展60人團隊至百人。（編輯：黃國倫）1070531

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