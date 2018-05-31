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用電大戶節電措施 政院：供電絕不會減少

發稿時間：2018/05/31 13:24

最新更新：2018/05/31 13:24

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（中央社記者顧荃台北31日電）行政院發言人徐國勇今天表示，今年夏天擬要求用電大戶配合節電5%，但這是指節電達標將提供回饋獎勵，並不是供電只供應95%，仍然是100%供電，對廠商的運轉跟營業不會有影響。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，工業用電大戶實施節電新措施不是指只供電95%，供電絕不會減少，仍然是100%供電，絕對不縮水，對廠商的運轉跟營業不會有任何影響。

徐國勇指出，節電5%指的是，台灣電力公司預估備轉容量率低於90萬瓩，供電吃緊的狀況下，會提早一天先向用電大戶預告，希望他們節電5%，若有達到節電5%目標，將回饋電費；如果沒做到，將加收電費，但供電並不會減少。

他說，加收的電費也不是台電拿走，是放在專戶，企業後續更新節能設備，再歸還給企業用戶，以鼓勵節電。

徐國勇說，今天是節電方案預告的最後一天，將蒐集各方意見後，由經濟部向外界宣布實施時間與方案細節。

政府今夏將對工業用電大戶實施節電新措施，自由時報日前報導，能源局已預告相關規定，鎖定全台3500家契約容量1000瓩以上用電大戶，在供電亮紅燈時，需節電5%；台電暫擬方案，達成節電者，達成節電部分的基本電費回饋二成；未達標者，超出用電部分，則依基本電費加收四成。

經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會備詢，會前受訪表示，產業好不容易等到景氣復甦，政府要有「同理心」，正在蒐集產業界意見，待與社會溝通後，再來評估實施時機，回饋或加收成數仍未定案。 (編輯：陳永昌)1070531

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