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台股尾盤爆量813億 分析師：後市以個股為主

發稿時間：2018/05/31 14:45

最新更新：2018/05/31 15:20

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（中央社記者張建中台北31日電）明晟MSCI權重調整將於盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣813億元鉅量，使得整體成交值一舉突破2000億元，不過指數僅小升5.63點，仍未站上10900大關。

加權股價指數今天收在10874.96點，漲53.79點，漲幅0.5%，成交值2364.48億元，5月台股共計漲了217.08點。

分析師王兆立表示，台股尾盤爆量應與MSCI半年度調整即將生效有關，由於指數或股價未隨之大幅波動，既有格局並未改變，預料大盤短期內仍將維持區間整理走勢，後市以個股表現為主。

明晟MSCI權重調整今天盤後生效，多檔值股最後一盤交易劇烈波動，連帶影響類股收盤表現。

統一與南紡尾盤獲得大筆買單拉抬，股價分別收在73.1元及15.2元，攻上今天最高價，帶動食品與紡織類股指數分別大漲1.34%及1.27%。

其餘汽車、橡膠、鋼鐵類股指數也上漲逾1%，造紙類股指數漲2.08%，玻璃類股指數更大漲3.21%。

台塑與南亞則在尾盤大單摜壓下，股價同步翻黑，分別收跌1元及1.4元，影響塑膠類股指數收跌1.04%，表現相對弱勢。

電子股方面，台積電最後一盤在大單拉抬下，股價拉升1.5元，收在224元，漲3元。

被動元件大廠國巨股價終場收在951元，重挫84元；鴻海股價也收在今天最低價85.7元，跌1.7元。整體電子類股指數小漲0.3%。（編輯：陸倩瑤）1070531

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