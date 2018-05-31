/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

發稿時間：2018/05/31 14:52

最新更新：2018/05/31 14:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北31日電）政府將帶領台灣多家生技公司赴美參加6月4日登場的波士頓生技展，生技股行前趁勢展開新一波反彈，多檔個股漲停，上櫃生技指數大漲3.6%。

大盤類股輪動快速，在被動元件及矽晶圓族群漲多拉回之際，生技類股今天接棒演出，近期表現相對弱勢的浩鼎，午盤過後以旱地拔蔥式的急拉強攻至漲停價162元，化解破底危機，帶動類股展開新一波反彈。

生技類股上市指數上漲0.85點，漲幅1.2%，指數來到71.5點；上櫃生技指數勁揚5.35點，指數來到153.92點，漲幅達3.6%。

個股表現部分，包括保瑞、科妍、亞獅康、醣聯都亮燈漲停，美時、大江、益安、佰研、和康生、康聯-KY、創源、安成藥、商之器等漲幅都超過5%。

2018北美生物科技展（BIO International Convention, 2018 BIO）將於6月4日在美國波士頓市登場，北美生物科技展是全球最具規模的生技會議與展覽，每年有來自超過30個國家、1100家生技公司參展。

台灣積極發展生醫產業，多年來皆由行政院率團整合產官學研籌組參展，今年台北市政府首度加入，由台北市政府產業發展局組團偕同台北市績優生技公司赴美參展。包括獲得台北生技獎的台灣東洋藥品、彥臣生技藥品、農業科技的遠東生物科技，及曾獲台北市產業獎勵補助的茂英基因科技、醫療器材的唯醫生技等5家企業，於台灣館內設立「台北展示區」。（編輯：張良知）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP