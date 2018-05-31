政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

（中央社記者韓婷婷台北31日電）政府將帶領台灣多家生技公司赴美參加6月4日登場的波士頓生技展，生技股行前趁勢展開新一波反彈，多檔個股漲停，上櫃生技指數大漲3.6%。



大盤類股輪動快速，在被動元件及矽晶圓族群漲多拉回之際，生技類股今天接棒演出，近期表現相對弱勢的浩鼎，午盤過後以旱地拔蔥式的急拉強攻至漲停價162元，化解破底危機，帶動類股展開新一波反彈。



生技類股上市指數上漲0.85點，漲幅1.2%，指數來到71.5點；上櫃生技指數勁揚5.35點，指數來到153.92點，漲幅達3.6%。



個股表現部分，包括保瑞、科妍、亞獅康、醣聯都亮燈漲停，美時、大江、益安、佰研、和康生、康聯-KY、創源、安成藥、商之器等漲幅都超過5%。



2018北美生物科技展（BIO International Convention, 2018 BIO）將於6月4日在美國波士頓市登場，北美生物科技展是全球最具規模的生技會議與展覽，每年有來自超過30個國家、1100家生技公司參展。



台灣積極發展生醫產業，多年來皆由行政院率團整合產官學研籌組參展，今年台北市政府首度加入，由台北市政府產業發展局組團偕同台北市績優生技公司赴美參展。包括獲得台北生技獎的台灣東洋藥品、彥臣生技藥品、農業科技的遠東生物科技，及曾獲台北市產業獎勵補助的茂英基因科技、醫療器材的唯醫生技等5家企業，於台灣館內設立「台北展示區」。（編輯：張良知）1070531