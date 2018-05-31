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蘋果Q2逢淡季 研調估華為手機市占恐超車

發稿時間：2018/05/31 16:08

最新更新：2018/05/31 16:08

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（中央社記者江明晏台北31日電）TrendForce調查今年全球首季智慧機市占率排名，三星、蘋果仍位居冠亞軍，由於第2季為蘋果傳統淡季，預估華為有機會超車。蘋果今年可能祭出調整售價等策略，以獲取更大市占。

根據全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，今年全球第1季智慧機生產數量達3.4億支，較去年同期成長5.3%。

TrendForce指出，觀察個別廠商第1季表現，在國際品牌方面，全球市占率排名第一的三星(Samsung)受到中國品牌快速崛起，且透過終端售價的價格競爭，市占率21.4%，生產總量較去年同期下降近9%，第2季預估僅將持平第1季約7300萬支生產總量的表現，市占率20.4%。

蘋果(Apple)第1季全球市占率排名第2，市占率16.4%，儘管去年推出的iPhone 8系列及iPhoneX銷售不如預期，但憑藉舊機種的降價促銷，支撐第1季生產總量達5600萬支，相較去年同期成長7.5%。

展望第2季，由於處於兩代旗艦機種的過渡期，消費者普遍持觀望態度，TrendForce預估，蘋果第2季的生產總量約4100萬支，與去年同期相較持平，但市占率將下滑至11.4%，恐被華為超車。

蘋果今年傳出將延續去年推出3款旗艦機的策略，除了擴大Face ID及全螢幕的採用外，也會全面提高記憶體容量。

TrendForce認為，蘋果今年勢必將重新思考手機定價策略，除了可能在售價上進行調整以迎合市場期望外，也將提高3款旗艦新機中低價款比重，以獲取更大市占表現。

華為智慧型手機生產數量仍居中國之冠，全球排名僅次於三星、蘋果。TrendForce表示，以華為海外市場的拓展來看，雖在北美推出受阻，但榮耀系列成功在歐洲市場打響名號後，華為也將複製成功模式，透過高性價比的榮耀系列瞄準印度市場。

華為第1季市占率11.7%，生產總量較去年同期成長10%，第2季持續受惠旗艦新機的熱銷，TrendForce預估生產總量有機會成長8%，市占率有望來到12%，甚至有機會超車蘋果，來到全球第二的地位。（編輯：楊玫寧）1070531

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