/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

全球智慧機回溫 Q1產量年增5.3%

發稿時間：2018/05/31 16:34

最新更新：2018/05/31 16:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北31日電）TrendForce調查，中國4大品牌華為、OPPO、小米、Vivo帶動全球首季智慧機產量年增5.3%，看好第2季中國4大品牌旗艦新機鋪貨，加上海外市場拓展，估第2季全球總產量將季增5%。

根據全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，回顧今年第一季智慧型手機市場，季初延續去年第4季的低迷買氣，一直到2月底市場需求轉旺，品牌廠才開始積極備料。再加上中國4大品牌華為、小米、OPPO、Vivo第一季表現突出，帶動全球智慧型手機生產數量達3.4億支，相較去年同期成長5.3%。

展望第2季，TrendForce表示，由於中國四大品牌受惠旗艦新機的鋪貨效應，其海外市場的拓展預估也將帶來不錯的收益，全球智慧型手機生產總量可望較第一季成長5%。

調查今年全球首季智慧機市占排名，三星、蘋果依舊位居市場冠亞軍，市占率分別為21.4%、16.4%，預估第2季市占分別為20.4%、11.4%。

觀察中國各品牌表現，華為智慧型手機生產數量仍居中國之冠，全球排名僅次於三星、蘋果，華為第一季市占11.7%，生產總量較去年同期成長10%，第2季持續受惠旗艦新機的熱銷，TrendForce預估生產總量有機會成長8%，市占有望來到12%，甚至有機會超車蘋果，來到全球第二的地位。

小米第一季生產總量達2700萬支，其中又以出貨印度表現最為突出，成功擠下三星，居印度智慧型手機品牌市占率第一，全球市占7.9%，位居第5；第2季市占預估達8.5%。

TrendForce觀察，2018年小米依舊維持低毛利的行銷方式，透過米家生態鏈等周邊商品的引進、軟體服務以及AI人工智慧開發應用等維持獲利並吸引買氣，預計全年生產總量將有機會和OPPO互別苗頭，躍升至全球第4大智慧型手機品牌。

OPPO和Vivo去年第4季受到低迷買氣的衝擊，整機庫存水位飆高，因此大幅下修生產計畫以調節庫存水位。

TrendForce觀察，第一季市場買氣回溫，通路拉貨動能復甦，OPPO和Vivo整體生產總量較去年第4季分別成長10%及2%，首季市占分別為8.2%、5.7%，預估第2季受到旗艦新機發表以及通路鋪貨的帶動下，將回到去年的季度生產總量水平，分別達3300萬支以及2900萬支，市占分別為9.2%、8%。

在行銷策略上，TrendForce觀察，今年OPPO和Vivo一改以往既廣且密的渠道商、零售商布建戰略，以OPPO來說，預估今年將與小米競爭全球第4大品牌廠寶座；而Vivo與國際足球總會（FIFA）達成協議，為國際足總世界盃提供6年贊助，其中包含6月即將在俄羅斯舉辨的世界杯足球賽，廣告效益今年能否發揮，值得關注。（編輯：趙蔚蘭）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP