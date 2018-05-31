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威盛轉型效益擴大 接獲馬偕錢櫃訂單

發稿時間：2018/05/31 16:35

最新更新：2018/05/31 16:35

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（中央社記者張建中台北31日電）威盛營運轉型成果逐步擴大，除接獲馬偕醫院叫號影視系統訂單外，還接獲連鎖KTV錢櫃點唱機點播系統訂單。

威盛嵌入式系統與物聯網事業處總經理吳億盼今天說明威盛近年營運轉型過程，她表示，3年前賣的是主機板，用的是威盛自家的中央處理器(CPU)，現在賣的是軟體與硬體整合的系統。

除威盛晶片外，吳億盼說，目前威盛系統產品也有採用高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)與輝達(NVIDIA)的產品。

吳億盼表示，威盛目前嵌入式系統業績主要來自智慧城市及企業物聯網兩個市場；其中，智慧城市方面，除建置新光三越戶外看板，還有國家音樂廳影音光廊，並接獲葡眾企業大樓與板橋凱薩飯店訂單。

威盛還接獲馬偕醫院叫號影視系統訂單，吳億盼指出，這系統與馬偕系統對接，意味著威盛從過去電視牆領域，進一步跨入企業資訊(IT)領域。

企業物聯網方面，吳億盼表示，客戶涵蓋醫療、交通與能源業，掌握車輛狀況與周圍環境安全的系統，繼獲日本東京計程車採用後，目前已擴大至貨車與起重機等項目。威盛還接獲錢櫃的點唱機點播系統訂單。

威盛在語音辨識方面也有不錯進展，目前台語語音辨識引擎與國台語混合辨識引擎已達到商業化水準。（編輯：林淑媛）1070531

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