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新台幣小幅升值7分 收29.98元

發稿時間：2018/05/31 17:06

最新更新：2018/05/31 17:06

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（中央社記者蔡怡杼台北31日電）義大利政局動盪中透露有解，資金重回風險資產，促使全球金融市場連袂回穩，新台幣兌美元匯率今天開盤隨即升破30元大關，終場收29.98元，升值7分，兩大匯市成交金額為14.84億美元。

義大利政治動盪出現解決跡象，激勵美股強彈，台北股市今天歷經昨天大跌142點後，今天反彈上漲53點，蓄勢挑戰10900點關卡。

外匯交易員表示，主要市場逐漸走出義大利政局動盪的擔憂，投資人風險偏好回升，亞幣今天漲多跌少。

外匯交易員指出，MSCI季度調整於台股今天盤後生效，主要影響被動型基金的移動，但幅度不大，新台幣今天反彈，除與亞幣轉強有關外，外資也有回流的跡象。

同時，交易員也表示，儘管義大利問題降溫，但美國聯準會6月升息可能性不低，且國際不確定因素仍多，對美元起到一定的支撐作用，短線新台幣匯率仍偏3字頭震盪。

進入4月後，國際美元明顯轉強，影響新台幣匯率從29元附近一路走貶，昨天更一度貶破30元大關，為5個月首見，收盤30.050元更創逾半年新低，累計新台幣兌美元匯率5月貶值1.27%，連續第2個月收貶。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.000元開盤，最高29.936元、最低30.010元，終場收29.980元，升值7分。（編輯：林沂鋒）1070531

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