/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

菲1/5人口貧困 世銀：需努力除貧

發稿時間：2018/05/31 17:38

最新更新：2018/05/31 17:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）根據世界銀行本週公布的報告，雖然菲律賓經濟近年大幅成長，但仍有約1/5人口生活在貧困中，相當於2200萬人，政府必須努力除貧。

世界銀行（World Bank）在題為「讓貧民自成長中受惠：菲律賓貧困情況評估」的報告中說：「雖然經濟表現整體良好，但赤貧仍然很高，除貧的腳步緩慢。」

這份29日公布的報告說，菲國貧窮狀況近年來有所改善，從2006年的26.6%降至2015年的21.6%，主要得力於3大因素：農業以外的就業機會增加、政府實施的菲人家庭跨貧計畫，及海外菲律賓人匯款回國。

根據世界銀行資料，菲國2006年至2015年平均經濟成長率4.83%，但報告表示，菲律賓政府必須更積極作為，才能確保經濟成長的果實雨露均霑。

世界銀行經濟專家說，截至2015年，每10名菲律賓人只有不到1人脫貧成為中產階級，但每10名菲律賓人當中卻有超過1人有重新變為貧民的危險。

這位專家表示，菲國除貧腳步緩慢的原因包括：農業生產力不佳、製造業不足以吸收打算脫離農業的勞工、所得分配不均及天災人禍頻繁等。

世界銀行建議，如果菲律賓想在2040年成為中所得國家，政府應努力為技術勞工和非技術勞工（體力工）創造更多就業機會、提升基本教育品質及中學生畢業率、改善災難管理系統，和提高生產力。

菲國貧民多居住在鄉村且依賴農業維生，且全國2/5貧民住在南部的民答那峨島，如果能協助民答那峨島居民脫貧，對菲律賓會有很大助益，專家建議政府應增加對民答那峨島投資，並嘗試解決政治社會衝突。

世界銀行也提到，菲律賓政府有必要把衛生保健服務納入除貧努力之中，並加強宣導執行家庭計畫。

菲律賓政府推出「願景2040」（AmBisyon 2040）與「2017-2022菲律賓發展計畫」兩大策略性除貧藍圖，期望能在2020年把菲國的貧窮人口縮減到13%至15%。

報告說，世界銀行表示，菲律賓在堅實的經濟基礎之下，有著快速除貧的良好條件，眼前的挑戰是如何提供更多經濟機會，讓更多民眾得到更高且穩定的收入。（編輯：郭中翰）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP