台北電腦展新創特展 展覽規模創新高

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台北國際電腦展將於6月5日起登場，其中新創特展InnoVEX於6月6日啟動，將有來自21國388組團隊與會，展覽規模再創新高，預計吸引逾1.8萬名專業參觀者。



台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於6月5日至9日在台北盛大展出，共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年台北國際電腦展有來自30個國家、1602家廠商參展，使用5015個展位。



其中新創特展InnoVEX將在6月6日到8日盛大舉辦，公會表示，將有來自21國388組新創團隊共同與會，比去年成長超過4成，展覽規模再創新高，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者。



公會指出，論壇是新創活動重要部分，3天InnoVEX活動論壇將安排人工智慧、區塊鏈、智動未來、電競、新創生態圈、女性創業等6大主題的專題演講。



除了一般參展商，今年各大創新主題館也是InnoVEX展覽亮點之一，重點主題館包括創新育成主題館、阿里巴巴台灣創業者基金主題館、科技部青年科技創新創業基地、XR-EXPRESS TW主題館、林口新創園新創交易中心、桃園市青創館、台北國際新創館、工業局IISC主題館等等。此外包括來自荷蘭、法國與歐盟等13個國家館。（編輯：鄭雪文）1070531