/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

台北電腦展新創特展 展覽規模創新高

發稿時間：2018/05/31 17:46

最新更新：2018/05/31 17:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台北國際電腦展將於6月5日起登場，其中新創特展InnoVEX於6月6日啟動，將有來自21國388組團隊與會，展覽規模再創新高，預計吸引逾1.8萬名專業參觀者。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於6月5日至9日在台北盛大展出，共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年台北國際電腦展有來自30個國家、1602家廠商參展，使用5015個展位。

其中新創特展InnoVEX將在6月6日到8日盛大舉辦，公會表示，將有來自21國388組新創團隊共同與會，比去年成長超過4成，展覽規模再創新高，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者。

公會指出，論壇是新創活動重要部分，3天InnoVEX活動論壇將安排人工智慧、區塊鏈、智動未來、電競、新創生態圈、女性創業等6大主題的專題演講。

除了一般參展商，今年各大創新主題館也是InnoVEX展覽亮點之一，重點主題館包括創新育成主題館、阿里巴巴台灣創業者基金主題館、科技部青年科技創新創業基地、XR-EXPRESS TW主題館、林口新創園新創交易中心、桃園市青創館、台北國際新創館、工業局IISC主題館等等。此外包括來自荷蘭、法國與歐盟等13個國家館。（編輯：鄭雪文）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP