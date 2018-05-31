豐興新鋼筋廠 第4季起產能喊衝

（中央社記者韋樞台北31日電）中部鋼鐵大廠豐興鋼鐵近年陸續更新設備提升產品附加價值，目前最新完工的鋼筋廠試車中，預計第4季起全力趕工，不但可維持產量，甚至可供應過去不足的3分和4分小支鋼筋。



豐興鋼鐵今天舉行法人說明會，豐興鋼鐵營業一處經理莊文哲表示，豐興去年全年生產半成品鋼胚152萬4886公噸；成品型鋼42萬1957公噸、圓棒鋼42萬3523公噸、鋼筋59萬5844公噸，共計144萬1324公噸。



莊文哲告訴中央社，豐興鋼鐵近年針對製程和節能減碳更新不少設備，前後共投資新台幣56.22億元，其中花費最大的就是以28.30億元新建鋼筋廠，目前這座鋼筋廠正在試運轉中。



不過剛好最近逢夏季電價期間，這座新鋼筋廠由於採取小鋼胚免冷卻直送軋延鋼筋，但夏季電價較貴且使用時間有限，因此無法直送軋延，只好由別的鋼筋廠來支援小鋼胚軋延鋼筋，但是預計10月起新鋼筋廠將全能生產趕上進度，估計鋼筋產量不受影響，且會小幅增長。



他說，這座新鋼筋廠可擴大小尺寸(3分和4分)鋼筋市場佔有率，彌補過去供應不足的缺憾；同時直接軋延可降低燃油成本；低溫軋延還可降低高拉鋼筋合金成本。



另外毛利逾20%以上的棒線產品製程投資更新，增設VD(鋼液真空脫氣設備)，可開發新產品，產製低階彈簧鋼，並擴大原有特殊鋼產品應用市場；同時以現有鋼種經過真空脫氣處理後，可適用於汽車零件、高級扣件、高級手工具等高附加價值產品，增加利潤。



至於型鋼製程則更新萬能軋鋼機，可提升槽鋼品質，並降低軋輥成本及換輥延誤時間。（編輯：楊凱翔）1070531