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用電量歷年次高 明迎鋒面可望舒緩

發稿時間：2018/05/31 18:03

最新更新：2018/05/31 18:22

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近期天氣高溫炎熱，全台各地5月用電量已罕見創下歷史新高。行政院發言人徐國勇31日表示，今年供電吃緊是因為梅雨來太慢，但因陸續將有發電機組完工投入運作，今年不太可能限電。中央社記者董俊志攝　107年5月31日近期天氣高溫炎熱，全台各地5月用電量已罕見創下歷史新高。行政院發言人徐國勇31日表示，今年供電吃緊是因為梅雨來太慢，但因陸續將有發電機組完工投入運作，今年不太可能限電。中央社記者董俊志攝　107年5月31日

（中央社記者廖禹揚台北31日電）今天用電量創歷年用電量次高紀錄，備轉容量率3.9%，亮供電警戒橘燈。台電表示，中央氣象局預估明天將有鋒面，若如預估降溫，備轉容量率可望回到6%以上。

台電表示，今天最高用電量在下午2時3分達3671.31萬瓩，與昨天創下的歷年最高紀錄只差近6萬瓩，備轉容量143.05萬瓩、備轉容量率3.9%。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，中央氣象局預估明天將有鋒面報到，若氣溫下降，備轉容量率預估將回到6%以上，但仍需觀察鋒面到達時間與狀況。

目前大林1號機、通霄1-2號機、南部4號機仍在大修中，大林1號機與通霄1-2號機預計在6月上旬歸隊，南部4號機預計在6月下旬歸隊，共可馳援150萬瓩，影響備轉容量率約4%。

再生能源部分，在高溫晴朗天氣下，太陽光電尖峰發電量穩定，都約在100萬瓩以上，但鄭有財指出，後續需觀察鋒面影響，若中南部受影響較少，太陽光電發電量仍看好；水力發電部分則受枯水期影響，發電量可能從100萬瓩降至20、30萬瓩。

今年夏季供電吃緊，核二2號機能否歸隊馳援成為外界關注焦點，原能會表示目前正在彙整報告，今天也在新北市萬里鄉舉辦有關核二2號機的地方說明會，與地方人士就相關議題進行意見交換與溝通說明。（編輯：林沂鋒）1070531

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